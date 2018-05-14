Сарай на колесах промчался со скоростью 160 километров в час - ВИДЕО

14 мая 2018 10:45

На пляже в Уэльсе очевидцы наблюдали промчавшийся мимо них усовершенствованный сарай на колесах. Он достиг скорости 160 километров в час, пишет BBC News.

Таким образом домик на колесах побил свой же рекорд скорости - 129 километров в час, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Его создатель работает садовником. На свое детище он потратил 13 тысяч фунтов стерлингов 

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Сарай на колесах промчался со скоростью 160 километров в час

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az