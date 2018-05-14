Сарай на колесах промчался со скоростью 160 километров в час - ВИДЕО

На пляже в Уэльсе очевидцы наблюдали промчавшийся мимо них усовершенствованный сарай на колесах. Он достиг скорости 160 километров в час, пишет BBC News.

Таким образом домик на колесах побил свой же рекорд скорости - 129 километров в час, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Его создатель работает садовником. На свое детище он потратил 13 тысяч фунтов стерлингов

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