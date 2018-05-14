Сарай на колесах промчался со скоростью 160 километров в час - ВИДЕО
14 мая 2018 10:45 418
На пляже в Уэльсе очевидцы наблюдали промчавшийся мимо них усовершенствованный сарай на колесах. Он достиг скорости 160 километров в час, пишет BBC News.
Таким образом домик на колесах побил свой же рекорд скорости - 129 километров в час, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Его создатель работает садовником. На свое детище он потратил 13 тысяч фунтов стерлингов
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра: