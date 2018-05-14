Анкара не откажется от закупки российских ЗРК С-400

Анкара не откажется от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишут в понедельник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Эрдогана, не смотря на то, что Турция является участником альянса НАТО, Вашингтон отказался продать Турции ЗРК американского производства.

"США лишили Турцию возможности выбора, и по этому Анкара была вынуждена приступить к переговорам с Москвой для приобретения ЗРК С-400", - отметил Эрдоган. По словам главы государства для Турции важнее всего национальные интересы.

Напомним, что в декабре 2017 года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Часть этой сделки Турция оплатит сама, другую часть - за счет предоставленного РФ оборонного кредита.

Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи российского ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

Как заявлял журналистам замглавы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, поставки С-400 перенесены на более ранний срок, чем это было предусмотрено контрактом, и начнутся в июле 2019 года.

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