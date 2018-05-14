«Огнедышащий дракон» перестарался и вспыхнул во время фестиваля в США - ВИДЕО

14 мая 2018 11:31

В американском парке развлечений Walt Disney World прямо во время проходившего парада "Пятничный фестиваль фантазий" в пятницу, 11 мая, у механического дракона вспыхнула голова, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Очевидцы сняли возгорание на видео. На кадрах видно, как голова дракона объята языками пламени, а затем из нее начинает идти черный дым. Персонаж был оформлен по мотивам диснеевской сказки "Малефисента".

Уточняется, что пожар удалось ликвидировать достаточно быстро при помощи огнетушителей. Пострадавших в результате инцидента нет. Видео было опубликовано на YouTube.

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