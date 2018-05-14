Зариф: Нарушение международных правил превратилось для США в привычку

Нарушение международных правил уже стало привычным для Вашингтона. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, комментируя выход США из ядерной сделки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, протест против международных правил и законов превратился в некую привычку для правительства Соединенных Штатов", - сказал он.

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