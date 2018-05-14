Девочка упала в канал и чуть не умерла - ВИДЕО

В Махачкале девочка чуть не утонула, упав в канал имени Октябрьской Революции. Спасательная операция попала на видео, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ребенок не мог самостоятельно выбраться из воды, прохожие мужчины вытащили ее на берег. Инцидент произошел на улице Султанова.

"Девочка 10 лет упала в КОР вблизи дома по улице. А.Султана 3. Хвала Всевышнему, рядом оказались ребята, которые бросились в воду и спасли ее", - рассказал очевидец.

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