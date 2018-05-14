Иран получил гарантии от России по сохранению ядерной сделки

Иран получил от России подтверждение выполнения обязательств по ядерной сделке. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Россия и Иран хорошо сотрудничают, и мы продолжим это сотрудничество, - сказал Зариф. - Россия заявила, что всегда будет выступать за СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе]".

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