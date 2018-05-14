Иран получил гарантии от России по сохранению ядерной сделки

14 мая 2018 13:07

Иран получил от России подтверждение выполнения обязательств по ядерной сделке. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Россия и Иран хорошо сотрудничают, и мы продолжим это сотрудничество, - сказал Зариф. - Россия заявила, что всегда будет выступать за СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе]".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az