Видео рухнувшей с лестницы победительницы «Евровидения» всплыло в сети - ВИДЕО

В сети появилось видео падения израильской певицы Нетты Барзилай с лестницы на международном музыкальном соревновании "Евровидение-2018". Клипы опубликованы на видеохостинге YouTube, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Как пишет таблоид Daily Express, инцидент произошел после выступления исполнительницы в первом полуфинале конкурса, на котором Нетта заняла первое место с 283 баллами. Певица не получила серьезных травм и подчеркнула, что с ней все в порядке.

Финал "Евровидения-2018" состоялся в ночь на 13 мая. Нетта выступила с песней Toy ("Игрушка") и одержала победу в конкурсе, получив 529 баллов по итогам голосования жюри и зрителей. Соревнование прошло в Лиссабоне.

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