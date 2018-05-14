Смелая модель организовала экстремальную фотосессию на дне океана - ВИДЕО

Кимбер Кифер (Kimber Kiefer), 40-летняя фотомодель, совместно со своим 49-летним мужем Кеном, приняла участие в подводной фотосессии и запечатлелась в обществе акул у побережья Багамских островов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Во время съёмочного процесса Кимбер, погружаясь на дно океана, не использовала акваланга, чтобы не испортить картинку. Супруг модели запечатлел свою вторую половину в чёрно - белых тонах. Девушка принимала разные позы, не обращая внимания на морских хищниц, которые с любопытством отнеслись к странным гостям.

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