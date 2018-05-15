Израильский футбольный клуб сменил название в честь Трампа

Израильский футбольный клуб "Бейтар" добавит к своему названию фамилию действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Deadspin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Накануне открытия в Иерусалиме нового посольства США руководство местного "Бейтара" решило сменить название в честь американского лидера. Клуб будет носить полное название "Бейтар Трамп Иерусалим". Как написано на официальной странице клуба в Facebook, это ответный жест на любовь и поддержку американского президента.

Иерусалимский клуб - шестикратный чемпион страны. Семь раз "Бейтар" завоевывал кубок Израиля и дважды становился обладателем суперкубка.

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