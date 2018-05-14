Австралиец дважды стал миллионером за неделю

Австралиец из фешенебельного пригорода Сиднея Бонди сумел сорвать куш в лотерею дважды за неделю. Однако, как сообщает издание Pedestrian, у него все еще не хватает денег, чтобы купить дом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пожелавший остаться неизвестным 40-летний счастливчик выиграл сначала около одного миллиона австралийских долларов, а спустя пару дней еще примерно 1,4 миллиона. В итоге его куш составил 2,48 миллиона австралийских долларов (около 3,18 млн AZN). Мужчина эмоционально отреагировал на выигрыш, но признался, что не может дать никаких советов игрокам в лотерею, так как считает, что ему "помог Бог".

Свой выигрыш мужчина собирается "потратить мудро", однако уже использовал часть денег на "роскошную новую машину". На оставшиеся средства он планирует отправиться в отпуск на Гавайи и купить себе недвижимость в родном Бонди. Однако журналисты издания отметили, что даже на весь выигрыш он смог бы купить только "коробку от холодильника под мостом" из-за высоких цен на недвижимость в этом районе.

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