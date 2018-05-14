Лайнер совершил экстренную посадку из-за разгерметизации - ВИДЕО

Самолет рейса Денвер - Даллас совершил экстренную посадку из-за разгерметизации в салоне. Кабина пилота начала терять давление. Пассажирам пришлось воспользоваться кислородными масками, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Четырем пассажирам при этом стало плохо, они ощутили боль в ушах.

"Я понятия не имел, что происходит и каков будет результат", - сказал пассажир Глен Эйкелбергер.

Это уже третий инцидент перевозчика Southwest Airlines за месяц.

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