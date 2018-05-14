В аэропорту Колумбии разыгралась настоящая любовная драма - ВИДЕО

В аэропорту Колумбии разыгралась настоящая любовная драма: ревнивая жена вцепилась в волосы любовнице мужа, чтобы не дать им улететь на отдых вместе. Свидетели сняли скандал на видео, и оно быстро стало вирусным, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Как кадрах видно, как женщина ругается на супруга, крепко держа соперницу за волосы. Мужчина пытается оттеснись жену от новой возлюбленной, но не тут-то было - у неё железная хватка. Отдельного внимания заслуживает самообладание любовницы, которая переносит истязание молча.

"Избавься от неё, или я устрою скандал прямо сейчас. Я не собираюсь её отпускать. Убей меня, если хочешь отправиться в тюрьму", - говорит ревнивая жена.

Видео появилось в одном из колумбийских пабликов и за несколько дней собрало больше 700 тысяч просмотров, а также 9 тысяч репостов. В комментариях пользователи отмечают, что выкладывать такое интригующее видео без развязки - неправильно и даже жестоко. Тем не менее до сих пор неизвестно, удалось ли влюбленной паре всё-таки слетать в отпуск вместе.

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