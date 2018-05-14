Кто и что стоит за беспорядками в Грузии - ПОДРОБНОСТИ ИЗ ТБИЛИСИ

Уличные протесты, которые прошли на минувшей неделе в Грузии, все еще остаются предметом обсуждения и пристального внимания СМИ как внутри страны, так и за ее пределами. К происходящим тревожным событиям в соседнем государстве не остаются равнодушными и в дружественном Грузии - Азербайджане, который всецело заинтероесован в сохранении стабильной и безопасной обстановки в этой стране и в целом в регионе.

На данный момент грузинские СМИ сообщают о том, что обстановка в Тбилиси в эти выходные была напряженной, на фоне противостояния между правоохранительными органами и молодежью.

За более обширной информацией о происходящих процессах в этой стране Day.Az обратился за комментарием к известному политологу- международнику Арчилу Сихарулидзе.

По словам грузинского эксперта, 12 мая в час ночи представители МВД провели спецоперацию в ночном клубе Басиани и Кафе Галлери.

"Также вне клубов были задержаны 8 человек, связанных с распространением наркотических средств. Молодежь, находившаяся в тот момент в развлекательных центрах, устроила стихийный митинг против такой формы борьбы с наркореализаторами. Всю субботу часть молодежи продолжала протест и требовала провести либерализацию закона, связанного с употреблением наркотических средств.

По мнению митингующих, нельзя сажать в тюрьму людей за употребление наркотиков, им следует оказать медицинскую помощь. В воскресенье ситуация наколилась из-за того, что была проведена контракция с участием т.н. "традиционалистов", которые выступали против либерализации закона. Были слышны угрозы в сторону участников первого митинга. Вечером ситуация была близка к разгону митинга традиционалистов. Однако, министр МВД встретился с протестующей молодежью и сумел договориться. В частности, он извинился за те случаи нарушения прав человека, которые по заявлению некоторых людей имели место во время спецоперации 12 мая. Он пообещал вместе с организаторами митинга проанализировать каждый случай и наказать каждого виновного. В тоже время он попросил собравшуюся молодежь извиниться перед представителями правоохранительных органов, которые ни раз стали жертвами словесных оскорблений со стороны митингующих.

Часть молодежи согласилась, часть отказалась. В конечном счете, министр МВД договорился о дальнейшей работе вместе с молодежью над законопроектом по либерализации наркополитики", - сообщил Арчил Сухарилидзе.

По оценкам грузинского политолога, молодежь, вышедшая на митинг, так и не смогла получить поддержку большей части общества по двум причинам.

"Во-первых, вопрос наркополитики очень спорный и в грузинском обществе многие не согласны с тотальной либерализацией, во-вторых, слишком много агрессии было со стороны митингующих, также не были сформулированы основные требования и не была видна систематичность", - сказал наш собеседник, добавив, что в результате запал угас и митингующие были, по сути, вынуждены согласиться с инициативой министра МВД.

Матанат Насибова