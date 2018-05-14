iPhone взорвался во время замены дисплея - ВИДЕО

В распоряжении телеканала ABC News оказалось видео, на котором запечатлелось возгорание и взрыв iPhone. По данным канала, смартфон взорвался в одном из сервис-центров Лас-Вегаса, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На видео можно заметить сотрудника сервис-центра, который занимается своими делами. Внезапно лежащий слева от него смартфон загорается и взрывается. Мужчина бросается звонить в экстренные службы, однако возгорание очень быстро прекращается.

По словам мастера, в тот день он занимался ремонтом дисплея iPhone 6s. Перед взрывом он снял с телефона экран и отложил разобранный девайс в сторону. После этого случилось возгорание аккумулятора, которое и попало на видео. Как сообщил мужчина, в результате взрыва никто не пострадал, однако смартфон уже не подлежит восстановлению.

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