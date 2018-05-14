Гавайский вулкан начал извергаться посреди жилого дома - ВИДЕО

Гавайи замерли в ожидании большого взрыва. Срочное предупреждение сделали сейсмологи, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По их данным, вулкан Килауэа, который извергается с начала месяца, сейчас набрал такую силу, что в ближайшее время может произойти взрыв, способный уничтожить все в радиусе десятков километров.

Более того, сегодня стало известно, что увеличилось количество вулканических трещин - теперь их 17. Последняя появилась прямо на территории частного дома - из нее вырывается раскаленная лава. В связи с этим на острове Большой власти начали уже третью эвакуацию. Свои дома успели покинуть более 2 тысяч человек.

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