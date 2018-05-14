Гавайский вулкан начал извергаться посреди жилого дома - ВИДЕО

14 мая 2018 17:37

Гавайи замерли в ожидании большого взрыва. Срочное предупреждение сделали сейсмологи, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По их данным, вулкан Килауэа, который извергается с начала месяца, сейчас набрал такую силу, что в ближайшее время может произойти взрыв, способный уничтожить все в радиусе десятков километров.

Более того, сегодня стало известно, что увеличилось количество вулканических трещин - теперь их 17. Последняя появилась прямо на территории частного дома - из нее вырывается раскаленная лава. В связи с этим на острове Большой власти начали уже третью эвакуацию. Свои дома успели покинуть более 2 тысяч человек.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Гавайский вулкан начал извергаться посреди жилого дома

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az