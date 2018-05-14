Дональд Трамп: США привержены примирению Израиля и палестинцев

США полностью привержены задаче достижения мира между Израилем и палестинцами, заявил президент Дональд Трамп в видеообращении к собравшимся на церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наша величайшая мечта - о мире. Соединенные Штаты сохраняют полную приверженность тому, чтобы помочь достижению прочного мирного соглашения", - сказал он.

Президент заверил в поддержке неизменности статус-кво святых мест Иерусалима, включая Храмовую гору, где на руинах древних иудейских храмов стоят мусульманские мечети и имеют право молиться только последователи ислама.

"Мы продолжаем поддерживать статус-кво святых мест в Иерусалиме, включая Храмовую гору, известную также как Харам аш-Шариф", - сказал Трамп.

Перенос дипмиссии из Тель-Авива происходит по решению президента США Дональда Трампа, который признал Иерусалим израильской столицей, проигнорировав претензии палестинцев на его восточную часть, разойдясь с международным консенсусом и традициями американской дипломатии.