В Канаде женщина впервые в истории станет главой церкви

Главой Англиканской церкви Канады впервые в истории станет женщина. Об этом сообщает CBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мелисса Скелтон (Melissa Skelton) станет архиепископом и митрополитом церкви в провинции Британская Колумбия и в территории Юкон. Помимо нового поста, женщина продолжит быть епископом в епархии города Нью-Уэстминстер (Британская Колумбия).

"Все, что я могу сказать о том, что я - первая женщина-митрополит Англиканской церкви, я благодарна Богу за такую возможность", - сказала она.

Скелтон выросла на юге США в семье адвокатов. Ранее она работала управляющим торговой маркой в компаниях Proctor & Gamble и Tom's of Maine.

Женщина в священническом сане - спорная тема для англиканцев. Впервые в сан викария в Англиканской церкви в Лондоне была возведена женщина в 1994 году. В 2012 году Генеральный Синод Англиканской церкви Великобритании вынес на обсуждение ряд вопросов о женщинах-епископах, в частности, как именно они будут рукополагаться, и что будет предложено англиканам, которые выступают против такого решения, писала The Telegraph.

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