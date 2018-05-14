Разработчики приложений будут заключать контракты с Facebook

Жизнь разработчиков приложений для социальной сети Facebook станет сложнее - девелоперам придется заключать контракты с FB, чтобы публиковать свои разработки в соцсети. А для того, чтобы получить возможность заключать соглашения, разработчикам, как несложно догадаться, придется регистрировать компании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт planet-today.ru, и это далеко не единственные сложности - говорят осведомленные разработчики, которых компания Facebook уже уведомила о грядущих изменениях. Создателям приложений, в частности, придется проходить процедуры верификации и соблюдать какие-то таинственные требования безопасности.

В рамках проверки соблюдения тех самых требований у разработчиков могут потребовать массу документов. Среди которых есть такие экзотические, как счета за коммунальные услуги. Ну да, а вдруг ваше приложение какое-нибудь экстремистское или вообще террористическое? Так оно, вероятно, и есть, если вы не платите за воду или электричество.

Понятно, что на столь строгие меры руководство Facebook решило пойти не просто так, а в результате скандала, который довольно серьезно запятнал репутацию социальной сети. Речь идет об истории со сбором персональных данных, которым занималась британская исследовательская компания Cambridge Analytica. Для сбора данных, если что, использовалось приложение, опубликованное в FB.