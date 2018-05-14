Массовые акции протеста в Стамбуле - ФОТО

В Стамбуле проходят акции протеста против действий Израиля в Газе, в результате которых погибли более 50 палестинцев, передает Habertürk.

Отмечается, что в акциях участвуют несколько тысяч человек. Участники акции также выступают против решения США о переносе своего посольства в Иерусалим, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Демонстранты проводят шествие в районе пешеходной улицы Истикляль и площади Таксим. Они несут флаги Палестины и Турции, скандируют антиизраильские и антиамериканские лозунги.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.