В Турции объявлен трехдневный траур - ДЕТАЛИ
15 мая 2018 00:56 358
Турция объявила трехдневный траур в связи с событиями в секторе Газа. Об этом, как передают турецкие СМИ сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг.
Как отметил вице-премьер, траур объявлен в знак почтения памяти погибших при столкновениях в секторе Газа и солидарности с палестинцами.
По словам Боздага, последние события показали, что США причастны к гибели палестинцев. "В итоге США и Израиль будут вынуждены покинуть Иерусалим", - сказал вице-премьер.
Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14 мая 22:58 933
Кто и что стоит за беспорядками в Грузии - ПОДРОБНОСТИ ИЗ ТБИЛИСИ
14 мая 22:54 1 371
Массовые акции протеста в Стамбуле - ФОТО
14 мая 20:38 530
Столкновения в секторе Газа, более 50 погибших
14 мая 20:31 359
Чехия откроет в Иерусалиме почетное консульство
14 мая 22:54
Массовые акции протеста в Стамбуле - ФОТО
14 мая 22:20
Лучший способ бросить пить: научный подход
14 мая 21:54
Ölkənin qızıl-gümüş bazarında qiymətlər
14 мая 21:10
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью - ФОТО
14 мая 20:49
Lənkəranda "Cəza" göstəriləcək
14 мая 20:38
Столкновения в секторе Газа, более 50 погибших
14 мая 20:31
Чехия откроет в Иерусалиме почетное консульство
-
14 Май 07:00 33 854
-
14 Май 10:20 27 798
-
14 Май 13:05 15 291
-
14 Май 10:42 9 786
-
14 Май 04:02 9 682