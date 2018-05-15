В Турции объявлен трехдневный траур - ДЕТАЛИ

Турция объявила трехдневный траур в связи с событиями в секторе Газа. Об этом, как передают турецкие СМИ сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Как отметил вице-премьер, траур объявлен в знак почтения памяти погибших при столкновениях в секторе Газа и солидарности с палестинцами.

По словам Боздага, последние события показали, что США причастны к гибели палестинцев. "В итоге США и Израиль будут вынуждены покинуть Иерусалим", - сказал вице-премьер.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.