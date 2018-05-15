Генсек ООН призвал Израиль к сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник отреагировал на столкновения на границе сектора Газа, призвав израильские силы безопасности воздержаться от использования боевых патронов, а палестинцев - не устраивать провокации. Об этом сообщил журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, пишет ТАСС.

По его словам, "генеральный секретарь глубоко встревожен резкой эскалацией насилия на оккупированной палестинской территории и большим числом убитых и раненых палестинцев в ходе протестов в Газе". "Израильские силы безопасности должны продемонстрировать максимальную сдержанность в использовании боевых патронов", - сказал он.

Массовые выступления палестинцев в секторе Газа продолжаются с конца марта, и в понедельник они вспыхнули с новой силой в связи с церемонией открытия посольства США в Иерусалиме. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, жертвами столкновений на границе сектора Газа в понедельник стали 52 палестинца, свыше 2 тыс. пострадали. Согласно данным ООН, в госпиталях, принимающих раненых, на исходе медикаменты.