Генсек ООН призвал Израиль к сдержанности
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник отреагировал на столкновения на границе сектора Газа, призвав израильские силы безопасности воздержаться от использования боевых патронов, а палестинцев - не устраивать провокации. Об этом сообщил журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, пишет ТАСС.
По его словам, "генеральный секретарь глубоко встревожен резкой эскалацией насилия на оккупированной палестинской территории и большим числом убитых и раненых палестинцев в ходе протестов в Газе". "Израильские силы безопасности должны продемонстрировать максимальную сдержанность в использовании боевых патронов", - сказал он.
Массовые выступления палестинцев в секторе Газа продолжаются с конца марта, и в понедельник они вспыхнули с новой силой в связи с церемонией открытия посольства США в Иерусалиме. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, жертвами столкновений на границе сектора Газа в понедельник стали 52 палестинца, свыше 2 тыс. пострадали. Согласно данным ООН, в госпиталях, принимающих раненых, на исходе медикаменты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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