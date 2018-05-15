Турция отозвала послов в США и Израиле - ЗАЯВЛЕНИЕ ЭРДОГАНА
В Анкаре приняли решение об отзыве своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве из-за действий Израиля в секторе Газа, передает РИА "Новости" заявление президента Турции Тайип Эрдоган в понедельник.
Ранее сообщалось, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения.
"Турция жестко отреагирует на это. Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций. Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества - надеюсь, в пятницу мы встретимся в Еникапы (в Стамбуле). Мы также предлагаем созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Мы проведем переговоры со многими лидерами. Начиная с завтрашнего дня мы объявляем трехдневный национальный траур", - сказал Эрдоган в эфире телеканала NTV во время посещения Великобритании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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