Турция отозвала послов в США и Израиле - ЗАЯВЛЕНИЕ ЭРДОГАНА

В Анкаре приняли решение об отзыве своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве из-за действий Израиля в секторе Газа, передает РИА "Новости" заявление президента Турции Тайип Эрдоган в понедельник.

Ранее сообщалось, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения.

"Турция жестко отреагирует на это. Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций. Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества - надеюсь, в пятницу мы встретимся в Еникапы (в Стамбуле). Мы также предлагаем созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Мы проведем переговоры со многими лидерами. Начиная с завтрашнего дня мы объявляем трехдневный национальный траур", - сказал Эрдоган в эфире телеканала NTV во время посещения Великобритании.