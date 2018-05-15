Из банков в Мексике пропало $20 млн

15 мая 2018 09:08

Банковская система Мексики "каким-то образом" потеряла от $18 до $20 млн при совершении транзакций между банками, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информагентство Associated Press.

Это привело к многочисленным сбоям при совершении электронных платежей и помешало многим клиентам пользоваться их дебетовыми картами, передает Day.Az.

Центробанк и власти Мексики пока не могут сказать, стала ли пропажа результатом хакерской атаки или внутренней ошибки.

Они обещают, что клиенты, чьи деньги пропали при межбанковских переводах, не пострадают; потери полностью лягут на сами банки.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az