Из банков в Мексике пропало $20 млн
15 мая 2018 09:08 172
Банковская система Мексики "каким-то образом" потеряла от $18 до $20 млн при совершении транзакций между банками, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информагентство Associated Press.
Это привело к многочисленным сбоям при совершении электронных платежей и помешало многим клиентам пользоваться их дебетовыми картами, передает Day.Az.
Центробанк и власти Мексики пока не могут сказать, стала ли пропажа результатом хакерской атаки или внутренней ошибки.
Они обещают, что клиенты, чьи деньги пропали при межбанковских переводах, не пострадают; потери полностью лягут на сами банки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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