КНДР и Южная Корея проведут новые переговоры

КНДР и Южная Корея договорились в среду, 16 мая, провести переговоры на высшем уровне, чтобы обсудить дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять в рамках соглашений, достигнутых лидерами двух стран в ходе их встречи 27 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство "Ренхап", передает Day.Az.

Как и в прошлый раз, переговоры пройдут в приграничной деревне Пханмунджом на территории Южной Кореи. Пхеньян пришлет делегацию из 29 человек во главе с председателем комитета по мирному воссоединению Кореи. В ее состав войдут чиновники, отвечающие за вопросы спорта и экономики, а также журналисты, говорится в сообщении.

Южнокорейскую делегацию возглавит министр по делам объединения Чо Мен Кен.

Эти переговоры станут первыми с момента исторической встречи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ына на границе двух государств; их цель - добитсья выполнения декларации, которую оба лидера подписали по итогам саммита.