Огромный «волосатый» монстр из глубин океана обнаружен на пляже - ВИДЕО

В филиппинском городе Сан-Антонио на пляже нашли разлагающиеся останки неопознанного морского животного, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как сообщает издание The Independent, длина объекта, выброшенного на берег, составляет шесть метров, он весь покрыт волокнами, которые напоминают волосы. По сообщению очевидцев, объект источает сильнейшее зловоние. Местные власти поспешили избавиться от загадочного тела сразу после того, как специалисты взяли образцы тканей для анализа ДНК.

Специалисты говорят, что останки принадлежат киту. Подобный объект, обнаруженный в 2017 году на другом филиппинском острове, был признан мертвым китом или ламантином, его мышечные волокна приобрели сходство с волосами из-за разложения.

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