В Казахстане произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в 07.25 вторника по времени Астаны (05.25 по бакинскому времени) на территории Казахстана, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 637 километрах на северо-востоке от Алматы.

"Магнитуда MPV - 5.1. Координаты эпицентра 47.77 градусов северной широты, 81.84 градусов восточной долготы. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет", - отмечается в сообщении.