В Казахстане произошло сильное землетрясение
15 мая 2018 09:34 189
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в 07.25 вторника по времени Астаны (05.25 по бакинскому времени) на территории Казахстана, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 637 километрах на северо-востоке от Алматы.
"Магнитуда MPV - 5.1. Координаты эпицентра 47.77 градусов северной широты, 81.84 градусов восточной долготы. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет", - отмечается в сообщении.
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