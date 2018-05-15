Советник Трампа рассказала о перестановках в Белом доме

Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что в ближайшее время в аппарате сотрудников Белого дома могут произойти перестановки в целях борьбы с утечками информации в СМИ. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, в настоящее время в Белом доме "имеют место всевозможные виды утечек" конфиденциальной информации в СМИ.

Конуэй подчеркнула, что некоторые утечки совершают сотрудники Белого дома, которые не согласны с политикой Трампа.

Она также отметила, что уже обсуждала с президентом возможные перестановки в администрации из-за утечки информации.