Советник Трампа рассказала о перестановках в Белом доме
15 мая 2018 09:39 129
Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что в ближайшее время в аппарате сотрудников Белого дома могут произойти перестановки в целях борьбы с утечками информации в СМИ. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По ее словам, в настоящее время в Белом доме "имеют место всевозможные виды утечек" конфиденциальной информации в СМИ.
Конуэй подчеркнула, что некоторые утечки совершают сотрудники Белого дома, которые не согласны с политикой Трампа.
Она также отметила, что уже обсуждала с президентом возможные перестановки в администрации из-за утечки информации.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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