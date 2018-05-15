Фанаты развернули плакат «Мы никогда не сгорим» и случайно сожгли его - ВИДЕО
15 мая 2018 10:51 192
Фанаты польской "Вислы" развернули плакат с надписью "Мы никогда не сгорим" и случайно сожгли его. Видеозапись опубликована в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Инцидент произошел во время матча национального чемпионата с "Лехом". На 57-й минуте болельщики зажгли множество файеров, в результате чего баннер загорелся. Из-за дыма судья увел команды с поля, встреча возобновилась спустя 15 минут. Клубы сыграли вничью - 1:1.
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