Фанаты развернули плакат «Мы никогда не сгорим» и случайно сожгли его - ВИДЕО

Фанаты польской "Вислы" развернули плакат с надписью "Мы никогда не сгорим" и случайно сожгли его. Видеозапись опубликована в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Инцидент произошел во время матча национального чемпионата с "Лехом". На 57-й минуте болельщики зажгли множество файеров, в результате чего баннер загорелся. Из-за дыма судья увел команды с поля, встреча возобновилась спустя 15 минут. Клубы сыграли вничью - 1:1.

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