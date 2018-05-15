На концерте в Китае рухнувшая стена убила музыканта - ВИДЕО

15 мая 2018 11:05

В Сети размещены кадры трагедии, произошедшей вечером в минувшую субботу, 12 мая, во время выступления оркестра в городском округе Сюйчан, расположенном в китайской провинции Хэнань, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

Как сообщают местные СМИ, во время выступления оркестра металлическая конструкция с осветительным оборудованием упала прямо на музыкантов, которые играли для посетителей на празднике, проходившем в городском художественном музее.

В результате один человек погиб, еще несколько получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в бессознательном состоянии. Сейчас в больнице находятся пять музыкантов. 

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств ЧП.

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На концерте в Китае рухнувшая стена убила музыканта

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