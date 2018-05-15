КНДР приступила к демонтажу ядерного полигона - ВИДЕО

Северная Корея начала демонтаж сооружений на своем самом крупном полигоне для ядерных испытаний Пхунгери. Об этом пишет 38 North со ссылкой на отчет американской исследовательской группы при Университете Джона Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Ученые разместили на сайте снимки со спутника, на которых видно, что на полигоне уже снесены несколько зданий и частично разобраны рельсы для вагонеток. Однако более значимые сооружения пока стоят нетронутыми, а входы в тоннели открыты. Предполагается, что их оставили для официальной церемонии закрытия.

Полностью уничтожить ядерный полигон намечено в конце мая. Об этом с главой КНДР Ким Чен Ыном договорился южнокорейский президент Мун Чжэ Ин. Очередная встреча на высшем уровне между Северной и Южной Кореей состоится 16 мая в демилитаризованной зоне в приграничной деревне Пханмунджом. Лидеры двух стран будут говорить о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.

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