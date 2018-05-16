В Дубае появятся беспилотные полицейские автомобили
16 мая 2018 03:17 100
Полиция Дубая начнет эксплуатацию автономных транспортных средств на дорогах города-эмирата к 2020 году. Об этом сообщает издание Arabian Business, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Полиция подписала меморандум о взаимопонимании с базирующейся в Дубае компанией Acacus Technologies.
Автономные транспортные средства будут введены в эксплуатацию поэтапно, первой фазой станет инсталляция камер и видеоанализатора параметров транспортного потока. Следом появятся функции отслеживания, обнаружения и другие опции автономных транспортных средств. Другие подробности пока не сообщаются.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15 мая 23:43 279
Фанаты "Спортинга" ворвались на базу клуба и избили футболистов
15 мая 23:42 263
В Нидерландах нашли неизвестную картину Рембрандта
15 мая 23:00 614
Эрдоган: История не простит США и Израиль
15 мая 22:58 589
КНДР отменила встречу с Южной Кореей
15 мая 22:47 384
Палестина отозвала посла из Вашингтона
00:10
Точный гороскоп на среду
15 мая 23:42
В Нидерландах нашли неизвестную картину Рембрандта
15 мая 23:00
Эрдоган: История не простит США и Израиль
15 мая 22:58
КНДР отменила встречу с Южной Кореей
15 мая 22:47
Палестина отозвала посла из Вашингтона
15 мая 22:40
Американка отбила пятилетнюю дочь у медведя
-
15 Май 11:30 37 615
-
15 Май 05:03 37 591
-
15 Май 13:04 27 624
-
15 Май 06:25 24 133
-
15 Май 10:22 18 552