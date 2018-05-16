В Дубае появятся беспилотные полицейские автомобили

Полиция Дубая начнет эксплуатацию автономных транспортных средств на дорогах города-эмирата к 2020 году. Об этом сообщает издание Arabian Business, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Полиция подписала меморандум о взаимопонимании с базирующейся в Дубае компанией Acacus Technologies.

Автономные транспортные средства будут введены в эксплуатацию поэтапно, первой фазой станет инсталляция камер и видеоанализатора параметров транспортного потока. Следом появятся функции отслеживания, обнаружения и другие опции автономных транспортных средств. Другие подробности пока не сообщаются.

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