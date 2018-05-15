Кандидат на пост президента Турции призвал иностранные компании отказаться от инвестиций в страну

Кандидат на пост президента Турции от партии "Сеадет" (SP) Темель Карамоллаоглу призвал турецкое правительство остановить строительство моста "Чанаккале 1915" и судоходного канала в Стамбуле, пишут во вторник турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Карамоллаоглу также призвал иностранные компании отказаться от инвестиций в экономику Турции.

По мнению Карамоллаоглу, строительство моста и судоходного канала не внесет никакого вклада в развитие Турции, а, наоборот, в дальнейшем может создать проблемы для страны.

Отметим, что запланированная ранее на 2023 год церемония открытия моста "Чанаккале-1915" была перенесена на более ранний срок и состоится 18 марта 2022 года.

Отметим, что строительство моста "Чанаккале-1915", который станет самым длинным подвесным мостом в мире, началось в марте 2017 года.

Напомним, что впервые о намерении реализовать проект строительства судоходного канала "Стамбул" в 2011 году заявил нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Цель строительства канала "Стамбул" - снижение нагрузки от судоходства на Босфорский пролив, а также предотвращение угрозы экологических и техногенных катастроф на одной из самых интенсивных морских магистралей мира.

Отметим, что на пост президента Турции претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от недавно созданной "İyi Parti" Мераль Акшенер, от партии "Сеадет" (SP) Темель Карамоллаоглу, от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже, от партии "Ватан" (Vatan Partisi) Догу Перинчек, от партии "Справедливость" (Adalet Partisi) Веждет Ози, от Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ.

Отметим, что 24 июня одновременно с президентскими выборами в Турции также состоятся и парламентские выборы.

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