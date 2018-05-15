Брат невесты шокировал всех гостей на свадьбе - ВИДЕО

Парень давно собирался позвать свою половинку замуж, но хотел сделать этот момент особенным. Мэтью Мерфри и его девушка Саванна Гор встречаются уже несколько лет. Ему на помощь пришла сестра Эми, которая как раз занималась подготовкой к свадьбе со своим женихом Колтером, передает Day.Az со ссылкой на jhononofre.com.

Она позволила брату немного нарушить ход праздничного торжества, чтобы сделать Сванне долгожданный сюрприз. Эми оказалась не одной из тех невест, которые мечтают, чтобы все внимание на свадьбе было сосредоточенно исключительно на них, а добродушной и бескорыстной.

Ничего не подозревающая девушка была ошарашена и решительно не понимала, что происходит. В день свадьбы вместо того, чтобы бросить букет невесты через плечо своим подружкам, Эми развернулась и протянула цветы Саванне. Сдерживая слезы счастья, она ответила согласием на предложение своего молодого человека. В этот момент появился Мэтью, встал перед любимой на одно колено и произнес заветное: "Ты выйдешь за меня?" Саванна была растрогана.

"Я вышла замуж, а мой брат обручился. Таким образом этот волшебный день стал особенным не только для молодоженов, но и для брата и его будущей жены. Это был самый прекрасный день в моей жизни!" - пишет Эми в Twitter.

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