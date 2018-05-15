19-летняя девушка ждала полицию с ножом в щеке, который вонзил ей грабитель - ВИДЕО - ФОТО

19-летняя сотрудница магазина закончила свою смену и возвращалась домой по тёмному переулку, когда на неё напал неизвестный мужчина. Нападавший попытался схватить её сумочку, но девушка оказала сопротивление, в результате чего преступник ударил её ножом по лицу и скрылся вместе с вещами пострадавшей, сообщает The Sun.

На видеозаписи с места преступления, которое произошло в Пенанге, Малайзия, видно, как девушка, чьё имя не разглашается, сидит с лезвием, торчащим из её щеки, чуть ниже правого глаза. При это пострадавшая находилась в сознании вплоть до прибытия в больницу, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Полицейские проверяют записи с камер видеонаблюдения и уже опросили девушку, которая рассказала, что нападавший был крепкого телосложения.

"Жертва получила травмы живота и шеи. Её правая щека также сильно пострадала после того, как грабитель ударил её ножом", - сказал представитель полиции.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

