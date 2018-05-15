Гигантский бык насмерть растоптал чемпиона родео - ВИДЕО

Чемпион родео Гилиард Антонио трагически погиб через несколько секунд после выхода на арену торговой ярмарки Maringa в южной части Бразилии, передает Mirror.

Рука ковбоя, который считался одним из лучших наездников в Бразилии, застряла в упряжке однотонного быка, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Антонио упал со спины быка, после чего животное несколько раз ударило его в грудь задними копытами.

В результате Антонио получил травму грудной клетки, сердца и легких, из-за чего скончался. Бригада скорой помощи в течение 40 минут пыталась реанимировать Антонио, но у них ничего не получилось.

У наездника остались жена и маленькая дочь.

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