Россия продолжит сотрудничать с Ираном в рамках СВПД

Москва будет и дальше развивать отношения с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и выполнять свои обязательства, в том числе по перепрофилированию объекта в Фордо, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно договоренностям в рамках СВПД, завод по обогащению урана в Фордо будет перестроен на выпуск стабильных (нерадиоактивных) изотопов. Перепрофилирование газоцентрифужного завода в Фордо проходит при участии специалистов госкорпорации "Росатом".

"Россия твердо привержена СВПД, мы будем выполнять свои обязательства, в том числе связанные с реконструкцией обогатительного объекта в Фордо", - заявил Рябков, выступая в рамках дискуссии клуба "Валдай", посвященной ситуации вокруг СВПД.

В апреле сообщалось, что Россия и Иран начали практические работы по реализации проекта по стабильным изотопам на объекте в Фордо. Дипломатический источник, знакомый с ходом работ, сообщил РИА Новости, что группа специалистов "Росатома" 15 апреля вернулась из Ирана, где проводила исследования на объекте в Фордо, связанные с перепрофилированием двух каскадов газовых центрифуг.

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