Китаец в самый последний момент поймал ребёнка, выпавшего из окна высотного дома - ВИДЕО

Момент чудесного спасения 2-летнего ребёнка, оказавшегося за пределами квартиры на 5-м этаже, был снят очевидцем из дома напротив. Инцидент произошёл 14 мая в городском уезде Чэнъань (округ Ханьдань, провинция Хэбэй, КНР), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации местных СМИ, молодой человек по имени Лю Янмин, быстро сориентировавшись, выбрался на уступ балкона квартиры, расположенной ниже. Когда ребёнок сорвался вниз, мужчина успел поймать его за ногу и спас жизнь мальчику.

Многочисленные соседи и очевидцы инцидента, стоящие внизу, с облегчением вздохнули, когда ребёнок оказался в безопасности.

Каким образом маленький мальчик выбрался за пределы квартиры и где в тот момент находились его родители, остаётся неизвестным.

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