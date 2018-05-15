В Турции призвали прервать отношения с США и Израилем

Глава Турецкой ассоциации предпринимателей ASKON Хасан Али Джасур призвал Анкару временно прервать отношения с США и Израилем, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Джасур отметил, что США давно утратили статус союзника Турции.

Он отметил, что Израиль также своими последними действиями усугубляет ситуацию в регионе, что может привести к тяжелым последствиям.

Отметим, что сегодня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция призывает мусульманские страны пересмотреть отношения с Израилем.

По словам Йылдырыма, Турция резко осуждает действия Израиля против палестинцев.

Глава правительства отметил, что Турция, как и раньше, будет поддерживать Палестину

Отметим, что акции протеста проходят в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты накануне вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 55 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.

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