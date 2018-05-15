Пилот героически посадил самолет с разбитым окном - ВИДЕО

Командир воздушного судна китайской авиакомпании Sichuan Airlines успешно совершил аварийную посадку в Китае после того, как ветровое стекло кабины разбилось и выпало во время полета. Об этом сообщает Daily Mail.

Пилот Лю Чунцзянь сообщил, что, пока он пытался посадить авиалайнер, второго пилота засосало в образовавшуюся дыру, и часть его тела болталась в воздухе. По словам командира, его напарник получил небольшую травму в области талии и царапины на лице, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Температура на борту упала до минус 40 градусов Цельсия, и большинство приборов были неисправны", - поделился Лю Чунцзянь. Из всех туристов незначительную травму получила только одна женщина, ее доставили в больницу после посадки.

В интернете появился ролик, снятый очевидцами. "Некоторые люди кричали, с полок вываливались мешки, а контейнеры с едой катались по проходу", - рассказал один из пассажиров Дэн Цзюн.

Представители авиакомпании считают, что авария произошла по ошибке сотрудников подразделения управления полетом.

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