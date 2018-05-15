Турция не признает Иерусалим столицей Израиля

Турция не признает Иерусалим в качестве столицы Израиля, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вице-премьер отметил, что Иерусалим для Турции является столицей Палестины.

"Турция, как и ранее, будет поддерживать Палестинцев", - сказал Боздаг.

Отметим, что сегодня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция призывает мусульманские страны пересмотреть отношения с Израилем.

По словам премьер-министра, Турция резко осуждает действия Израиля направленные против палестинцев.

Напомним, что Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет экстреннее совещание в Стамбуле по вопросу Палестины. Экстренное совещание стран членов ОИС состоится 18 мая текущего года.

Отметим, что акции протеста проходят в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты накануне вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 55 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.

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