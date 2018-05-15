МИД Турции рекомендовал послу Израиля вернуться в свою страну
Сегодня посол Израиля в Турции Эитан Наех был вызван в Министерство иностранных дел Турции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, до сведения посла был доведен протест Турции в связи с происходящими в Секторе Газа событиями.
В то же время, послу было рекомендовано на некоторое время вернуться в свою страну.
Отметим, в связи с происходящими в Секторе Газа событиями посол Турции в Израиле Кемаль Окем также был вызван в Анкару для проведения консультаций. К.Окем сегодня прилетел в Анкару.
Напомним, вчера в день 70-летия образования Израиля американский лидер Дональд Трамп объявил об официальном открытии посольства США в Кудсе, что спровоцировало массовые протесты на границе Сектора Газа. В результате обстрела израильскими военнослужащими протестантов погибли 60 палестинцев, более 2 700 палестинцев получили ранения.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!