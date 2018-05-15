МИД Бельгии вызвал посла Израиля в связи с событиями в Газе

Посол Израиля в Бельгии вызвана в МИД страны, бельгийские власти также призывают к международному расследованию событий в Газе. Об этом сообщило во вторник агентство AFP, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

14 мая на границе Израиля с сектором Газа вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинским населением и израильскими военными, поводом для чего стал состоявшийся в тот же день официальный перенос посольства США в Иерусалим. По последним данным, в ходе столкновений погибли более 60 палестинцев, еще более 2,7 тыс. получили ранения. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в этой связи трехдневный траур.

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