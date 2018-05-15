ЕС и "евротройка" хотят согласовать с Ираном меры по сохранению СВПД

ЕС и страны "евротройки" обсуждают с Ираном набор мер и их координацию для сохранения в силе соглашения по атому, сообщила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее утром она провела двустороннюю встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, охарактеризовав ее как "продуктивную".

"Мы посмотрим сегодня вместе с ним, как можем координировать наши действия с целью сохранения сделки. Сегодня будут важные встречи. Уже утром мы встречались, это была очень продуктивная встреча", - сообщила она журналистам.

"Мы работаем над выработкой мер, которые мы сможем начать применять, и мы посмотрим на содержание этого", - добавила она.

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