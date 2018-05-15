Глава ЦБ Ирана попал под американские санкции

Глава ЦБ Ирана Валиолла Сеиф включен в список санкций США, сообщило американское министерство финансов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, Сеиф попал в список за поддержку иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Также в список санкций по КСИР включены один иранец и один гражданин Ирака. Еще один гражданин Ливана добавлен в список санкций за поддержку шиитского движения "Хезболлах", которое США считают террористической организацией.

Также за поддержку КСИР в список санкций включен исламский банк "Аль-Билад".

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