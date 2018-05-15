Наводнения в Афганистане унесли жизни более 30 человек

По меньшей мере 34 человека погибли в результате наводнений, которые за последнюю неделю происходили в Афганистане, передает агентство Пажвак со ссылкой на министерство по ликвидации стихийных бедствий Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, в течение недели из-за длительных ливней наводнения случились в провинциях Саманган, Тахор, Каписа, Баглан, Бадахшан, Бадгис, Панджер и Газни.

По данным министерства, в результате наводнений ранено не менее четырех человек, потеряно 600 голов домашнего скота, повреждено 100 акров (40,5 гектаров) фермерских земель и разрушено 864 квартиры.

Министерство заявило, что проводятся исследования для определения пострадавших семей. Людям, понесшим потери или вынужденным покинуть свои дома, будет предоставлена гуманитарная помощь.

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