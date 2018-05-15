Эрдоган обвинил Нетаньяху в апартеиде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил израильского премьера Биньямина Нетаньяху в проведении политики апартеида и преступлениях против палестинцев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Нетаньяху является премьер-министром государства апартеида, которое в течение 60 лет в нарушение резолюций ООН оккупирует земли беззащитных людей. У него на руках кровь палестинцев, и он не может скрыть преступлений, нападая на Турцию. Хотите поучиться человечности? Читайте десять заповедей", - написал глава государства в Twitter.

Ранее Анкара высказала израильскому послу пожелание покинуть турецкую территорию. Дипломата также проинформировали об отзыве для консультаций посла Турции в Тель-Авиве.

Отношения Израиля и мусульманских стран ухудшились на фоне эскалации насилия в секторе Газа. Причиной обострения конфликта стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Из-за ситуации в секторе Газа Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам - геноцидом. В ответ Нетаньяху обвинил президента Турции в поддержке радикального движения ХАМАС и призвал не "учить его морали".

Совет Безопасности ООН начал заседание по ситуации в регионе. В память о погибших объявили минуту молчания.

Накануне во время палестинских протестов на границе с сектором Газа израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам акции. Нетаньяху объяснил это соображениями безопасности. Число погибших в столкновениях демонстрантов возросло до 61. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

РИА Новости https://ria.ru/world/20180515/1520629532.html