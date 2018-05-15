Лидер ХАМАС объявил о продолжении протестов на границах сектора Газа

15 мая 2018 21:56

Лидер правящего в секторе Газа движения ХАМАС Исмаил Хания объявил о продолжении "Великого марша возвращения" - протестных акций, которые идут вдоль границ анклава последние полтора месяца, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За это время в столкновениях с израильскими войсками погибли около 110 палестинцев, более 10 тысяч пострадали от пуль и газа.

"Марш возвращения продолжается, продолжается, продолжается", - сказал журналистам Хания, приехав в крупнейший базовый лагерь протеста на окраине столичного города Газы.

"Наши жертвы стали топливом для продолжения марша", - добавил он.

Разговоры о завершении акции пошли на фоне заметного сокращения масштабов протеста после рекордного по числу жертв понедельника, когда на границах Газы погибли свыше 60 человек.

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