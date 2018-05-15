Россия надеется на сотрудничество с Турцией по Идлибу

Россия надеется на содействие коллег из Турции в предотвращении конфронтации в сирийском Идлибе, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев во вторник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается первой зоны деэскалации в отношении Идлиба, мы очень надеемся на содействие наших турецких коллег, которые взяли на себя обязательства обеспечить стабильность и спокойствие в этом районе. Самое главное - предотвратить возможные новые конфронтационные акции между оппозицией и, в том числе, непримирившимися боевиками, которые до сих пор находятся в Идлибе, и правительственными силами", - сказал Лаврентьев журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров в Астане.

"Мы очень рассчитываем на то, что после разворачивания турецких наблюдателей на наблюдательных постах в ближайшее время будет развернуто уже 12 наблюдательных постов турецких по периметру первой зоны деэскалации, идлибской, мы надеемся, что это поможет стабилизовать ситуацию и не допустить каких-либо агрессивных и провокационных действий в отношении правительства", - добавил он.

В свою очередь, глава делегации сирийской оппозиции на переговорах в Астане Ахмед Тома сообщил, что переговоры по зоне деэсклации в Идлибе носили конструктивный и детальный характер. В связи с этим он отметил необходимость превратить Идлиб из зоны деэсклации в зону "перманентного перемирия".