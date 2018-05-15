США ввели санкции против уроженцев Ирака, Сирии и Ирана

Министерство финансов США внесло во вторник в санкционные списки четырех человек и один банк за связи с Корпусом "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана) и шиитской партией "Хезболлах". Соответствующие материалы опубликованына сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ограничения коснулись работающего в Багдаде инвестиционного банка "Аль-Билад". Среди подпавшихпод санкции лиц - председатель Центрального Банка (ЦБ) Ирана Валиулла Сейф.

Согласно распространенному позже заявлению минфина, "все они переводили миллионы долларов от лица" специальных сил КСИР "Аль-Кудс" партии "Хезболлах". "Глава иранского Центрального Банка тайно переводил миллионы долларов от имени "Аль-Кудс" КСИР через базирующийся в Ираке исламский банк "Аль-Билад", чтобы проспонсировать и поддержать насильственную и радикальную повестку "Хезболлах", - приводятся в заявлении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Введение санкций означает полное блокирование их доступа к американской финансовой системе. Американцам запрещено вступать в какие-либо деловые отношения с лицами из черных списков, любые их активы на американской территории будут заморожены.

В минфине при этом уточняют, что введение санкций против главы ЦБ, а также одного из членов его руководства не означает применения данных мер ко всей организации. Тем не менее, в связи с выходом США из ядерного соглашения с Ираном, Вашингтон вскоре начнет применять санкционный режим, распространяющийся на ряд транзакций иранского ЦБ.