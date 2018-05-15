В новое правительство России будут входить десять вице-премьеров

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому новый кабинет министров РФ будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства, сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации - министра финансов Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации", - говорится в указе.